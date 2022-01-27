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31 минуту назад

Зеленскому дали совет на Украине

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев призвал президента Украины Владимира Зеленского не делать заявлений о войне, которые могут спровоцировать большие проблемы в экономике. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленскому дали совет на Украине
Фото: ReutersReuters

Зеленский ранее заявил, что в сфере российских интересов на Украине может оказаться Харьков. По его мнению, если РФ «решит усилить эскалацию, они сделают это на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией».

За несколько дней до этого он выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них».

«Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», - заявил Мураев.

По его мнению, беспокоиться о военном конфликте в ближайшее время не стоит.

«Хочу всех успокоить - войны в ближайшее время точно не будет, если наше правительство поступит правильно, а верховный главнокомандующий предупредит возможные провокации», - заявил экс-депутат.

Он подчеркнул, что на Украине компактно проживают люди, которые «исповедуют совершенно противоположные идеологии», в том числе по-разному видят развитие Украины, поэтому единственный выход страны из положения - внеблоковость и нейтралитет.

«Россия нам прямо говорит, что не позволит развиваться НАТО на территории постсоветских стран. То есть, нас прямо предупреждают, при каких условиях начнется война», - отметил он.

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