Зеленскому дали совет на Украине

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев призвал президента Украины Владимира Зеленского не делать заявлений о войне, которые могут спровоцировать большие проблемы в экономике. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: Reuters Reuters

Зеленский ранее заявил, что в сфере российских интересов на Украине может оказаться Харьков. По его мнению, если РФ «решит усилить эскалацию, они сделают это на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией».

За несколько дней до этого он выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них».

«Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», - заявил Мураев.

По его мнению, беспокоиться о военном конфликте в ближайшее время не стоит.

«Хочу всех успокоить - войны в ближайшее время точно не будет, если наше правительство поступит правильно, а верховный главнокомандующий предупредит возможные провокации», - заявил экс-депутат.

Он подчеркнул, что на Украине компактно проживают люди, которые «исповедуют совершенно противоположные идеологии», в том числе по-разному видят развитие Украины, поэтому единственный выход страны из положения - внеблоковость и нейтралитет.