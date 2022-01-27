Ящерица напугала британских туристов в Таиланде. Животное неожиданно появилось из унитаза в номере отеля. Соответствующие кадры опубликовало издание Metro.
Постоялица гостиницы намеривалась посетить уборную и заметила там рептилию, которая выбиралась из унитаза. Испугавшись, туристка позвала своего партнера.
«Я был поражен, когда увидел это. Многие из них живут в саду нашего отеля, но я впервые вижу их в туалете», — удивился британец.
Напугав людей, ящерица через некоторое время снова уползла по канализационной трубе.