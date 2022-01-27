Стали известны новые данные о работе биолабораторий США на Украине

Болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева опубликовала новые данные о работе биолабораторий США на Украине, в Грузии и других странах. Эти станции были основаны ещё при Кучме, закрылись при Януковиче, а после Майдана снова заработали, пишет журналистка на своём сайте dilyana.bg.

Фото: vvubrno.cz vvubrno.cz

Согласно данным расследования, на базе американских биолабораторий испытываются различные вирусы на украинских и американских солдатах. Существование этих станций ранее уже признали в США. В публикации указано, что Пентагон провёл биоэксперименты над 4400 украинскими и 1000 грузинскими солдатами. Параллельно с планами США расширить своё присутствие в Восточной Европе для «защиты своих союзников от России», внутренние документы показывают, какова на самом деле эта «защита», отмечает журналистка.

Проект с участием украинских военных стартовал в 2017 году, деньги выделило Американское агентство по снижению военной угрозы (DTRA). Согласно публикации, «у 4400 здоровых военнослужащих во Львове, Одессе, Харькове и Киеве возьмут образцы крови. Из этого числа 4000 образцов проверят на наличие антител к хантавирусам, а 400 — к вирусу Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ)».

В качестве подтверждения Гайтанджиева опубликовала документы на украинском языке. При этом не указывается, какие ещё процедуры планируется выполнять в биолабораториях.