Немецкий политолог, бывший дипломат ФРГ Хуберт Тилике заявил, что Запад раздувает истерию с войной с Россией, хотя РФ не планирует начинать вооруженный конфликт. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, Тилике считает, что безопасность Европы невозможна без России. Он не увидел прямой военной угрозы со стороны РФ, но отметил, что военного конфликта между странами допускать нельзя.

Тилике подчеркнул, что Россия не намерена заходить так далеко в своем противостоянии Западу. Он считает, что истерию об угрозе войны раздувают в Европе и Германии, и с этим необходимо что-то делать. Политолог указал, что Москва не намеревается вести войну, а желает показать, что «Россия в строю, на мировой сцене».

По его словам, Запад не хочет эскалации конфликта, но есть представители власти, которые постоянно подвергают действия Москвы критике и «хотят начать ссориться» с ней. Эксперт считает, что если обе стороны смогут пойти друг другу на встречу и согласятся на уступки, то возможен компромисс.