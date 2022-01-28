Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков

Японские власти заявили протест Северной Корее из-за пусков ракет. Позиция официального Токио была доведена до Пхеньяна по дипломатическим каналам в Пекине, передает телерадиокомпания NHK.

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Напомним, что 27 января КНДР осуществила пуск как минимум двух ракет. Снаряды поднялись в воздух с восточного побережья Северной Кореи и упали в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба воздушным и морским судам островного государства нанесено не было.

Эксперты японского оборонного ведомства полагают, что это были баллистические ракеты малой дальности. Они пролетели по низкой траектории и преодолели расстояние около 190 километров. Специалисты продолжают анализировать поступающую информацию.