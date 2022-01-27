Глава Минобороны Британии отправится на переговоры

«Уоллес также подтвердил, что скоро отправится в Москву на переговоры с министром обонее телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даст указание Уоллесу отправиться на переговоры в Москву. По данным канала, ожидается, что Джонсон поручит Уоллесу принять предложение министра обороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве. Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как «в высшей степени опасную», ежедневно получая информацию о происходящих там событиях.