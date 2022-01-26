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1 час назад

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить страну, пишет ТАСС.

Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Фото: ТАССТАСС

"Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", - сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что хотел бы обсудить с Путиным двусторонние отношения.

Эрдоган намерен провести встречу формата «3 + 3» в Турции

Ранее Эрдоган пригласил Путина и президента Украины Владимира Зеленского посетить Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами, пишет ТАСС.

Кроме того, Эрдоган намерен в ближайшие несколько недель посетить Украину и провести переговоры с Зеленским.

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