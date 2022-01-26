Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить страну, пишет ТАСС.
"Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", - сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что хотел бы обсудить с Путиным двусторонние отношения.
Ранее Эрдоган пригласил Путина и президента Украины Владимира Зеленского посетить Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами, пишет ТАСС.
Кроме того, Эрдоган намерен в ближайшие несколько недель посетить Украину и провести переговоры с Зеленским.