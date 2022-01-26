Блинкен: США готовы к любому развитию событий

Ответы США на предложения России по гарантиям безопасности предлагают дипломатический путь развития отношений, но Вашингтон готов к любому развитию событий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, передает ТАСС.

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По словам госсекретаря, 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал в МИД России письменный ответ на российские предложения.

«В них изложен серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его», - отметил Блинкен.

Он добавил, что Вашингтон предпочитает дипломатию и готов к продвижению по тем вопросам, «где возможны сотрудничество и коммуникация».

Как реагировать на письменный ответ США - зависит от России, Соединенные Штаты готовы к любому развитию событий, указал Блинкен.

Госсекретарь заявил, что все ответы были скоординированы с европейскими партнерами и Украиной.

Он также отметил, что США не будут придавать письменный ответ Москве публичности, поскольку «дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров». США рассчитывают на аналогичный шаг Москвы, добавил госсекретарь.