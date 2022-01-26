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56 минут назад

Евросоюз пригрозил России «серьезными последствиями» из-за Украины

Евросоюз может ввести санкции против России в случае эскалации конфликта на Украине, но не хочет этого делать, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Евросоюз пригрозил России «серьезными последствиями» из-за Украины
Фото: ReutersReuters

По его словам, Брюссель предпочитает решать сложившуюся ситуацию дипломатическим путем.

«Если возникнет военная агрессия, понятно, что будут введены жесткие санкции, и последствия для России будут тяжелыми», — отметил он.

Мишель уточнил, что текущая ситуация сильно тревожит страны Евросоюза.

«Но мы остаемся спокойными, мы хотим двигаться по пути дипломатии», — добавил он.

Он пригрозил Москве серьезными последствиями в случае, если ситуацию нельзя будет разрешить дипломатическим путем.

С конца октября 2021 года западные и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Россию в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны.

Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей. В Москве уточнили, что отношения России и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину.

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