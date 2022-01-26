Блинкен: США не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО.

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Об этом он сказал на брифинге.

«Я буду предельно ясным. Дверь НАТО открыта. И останется открытой», — заявил Блинкен.

Также Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.