Блинкен: США не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО.
Об этом он сказал на брифинге.
«Я буду предельно ясным. Дверь НАТО открыта. И останется открытой», — заявил Блинкен.
Также Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.