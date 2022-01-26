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39 минут назад

Четырехметровые сугробы накрыли высокогорное грузинское село Бахмар. Видео

Высокогорное грузинское село Бахмаро в регионе Гурия оказалось заваленным снегом. По словам местных жителей, высота сугробов достигает четырех метров.

На кадрах видео, снятого в понедельник и во вторник, заснеженные строения и дороги. Людям даже пришлось прорывать проходы в снегу, чтобы выбраться из домов.

В группе "Бахмаро" в Facebook местные жители делятся фотографиями и видео сугробов. В комментарии под фотографией заваленных снегом окон дома, один из пользователей пошутил: "Надеюсь, это не второй этаж".

Местные жители жалуются на обильные снегопады и требуют от властей начать уборку снега.

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