Украинка потратила $2000 на амуницию для «вторжения РФ»

Жительница Киева и мать троих детей Марьяна Жагло потратила более двух тысяч долларов на военную амуницию для «российского вторжения». Женщина приобрела за свои деньги карабин Zbroyar Z-15 за 1300 долларов, а также шлем и камуфляж на сумму около тысячи долларов. Об этом сообщает The Times.

Фото: Reuters Reuters

Как рассказала 52-летняя маркетолог, модель винтовки она случайно услышала от солдат: они обсуждали, какое оружие лучше всего купить. К карабину она также приобрела глушитель, сошку и оптический прицел. Кроме того, Жагло купила шлем, снежный камуфляж, бронежилет, подсумки с боеприпасами, ботинки и форму британской армии.

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Издание отмечает, что киевлянка служит в Силах территориальной обороны Украины (СТО). Чтобы защититься от «российского вторжения», женщина прошла двухнедельный курс снайпера, закупила боеприпасы и запаслась консервами. Украинка также показала журналистам банки с солеными огурцами, курицей, рыбой и ветчиной, припрятанные около кухонного стола.

«Если до этого дойдет, то мы будем бороться за Киев. Мы будем бороться, чтобы защитить наш город. Если начнутся боевые действия, русские придут сюда. Киев — главная цель», — объяснила свои приготовления Жагло.

Она также подчеркнула, что не стала ждать, пока государство выдаст ей оружие как резервисту, и приобрела его сама. «Мы готовы, нам больше некуда идти. Так что мы останемся здесь вместе, несмотря ни на что. Это наш дом. Мы будем бороться за это», — подытожила маркетолог.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию The Times фейком. По ее словам, газета выдала вооруженную военнослужащую СТО за простую гражданку. «Марьяна Жагло оказалась простой украинской женщиной из Сил территориальной обороны Украины (это ребрендинг "тербатов"). А обмундирование, которое она раздобыла, британским. Очередная фейковая история про боевиков, из которых западная пропаганда делает антироссийских "борцов за свободу"», — написала дипломат.