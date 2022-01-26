Умер самый старый самец гориллы в мире

Самый старый в мире самец гориллы скончался в зоопарке Атланты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил РИА Новости.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что на момент смерти животному был 61 год.

18 января на юге Москвы произошел пожар в голубятне, в результате которого погибли три сотни птиц и такое же количество птенцов. Инцидент произошел в птичьем домике, расположенном на Сумской улице. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

В голубятне находилось около трехсот птиц, в том числе редкие породы голубей. По словам соседей, хозяин голубятни часто выпивал в ней вместе со своими товарищами. Добавляется, что 50 голубям удалось спастись. Среди людей пострадавших нет.

В октябре прошлого года примерно 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Ветеринарам удалось спасти большую часть питомцев, однако 16 животных погибли.