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58 минут назад

В Белоруссии супругов посадили за красно-белый салют

Суд в Минске приговорил к административному аресту местную семейную пару, которая в новогоднюю ночь запустила во дворе своего дома салют красно-белого цвета. Об этом сообщает Telegram-канал правозащитного центра «Весна».

В Белоруссии супругов посадили за красно-белый салют
Фото: ТАССТАСС

По информации проекта, супруги Елена и Николай Гаевские были задержаны за полчаса до полуночи 31 декабря. Сотрудники милиции, которые дежурили неподалеку восприняли выпущенный фейерверк как «несанкционированный пикет» и посадили молодых людей в изолятор.

Как пишет «Весна», 3 января дело было передано в Партизанский районный суд белорусской столицы. Силовики, принимавшие участие в задержании, заявили на заседании, что Гаевские решили запустить красно-белый салют «под влиянием деструктивных Telegram-каналов», а во время взрыва пиротехники «выкрикивали оппозиционные лозунги». В результате Николай Гаевский получил 15 суток ареста, его жена — 13 суток. Своей вины пара не признает.

Напомним, одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя. В 1991-1995 годах оно являлось государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, похожий на флаг Белорусской ССР. Президент республики Александр Лукашенко, который в 1994 году принимал президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, теперь считает, что этот символ напрямую связан с нацистами.

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