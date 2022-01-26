В Белоруссии посмеялись над угрозами из США

«Сидим смеемся [над заявлениями США], потому что это то же самое, что и обвинения в адрес России, будто она готовится нападать на Украину. Никогда никакой угрозы с территории Белоруссии и России не было. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко не один раз говорил, что мы можем приехать на тракторах и комбайнах и засеять пшеницей поля Украины, чтобы у них был хороший урожай. Не более того», — сказал Гайдукевич.