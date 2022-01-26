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52 минуты назад

В Белоруссии посмеялись над угрозами из США

Власти Белоруссии рассмешили угрозы США ответить республике в случае ее содействия России в нападении на Украину. Об этом заявил зампред постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания страны Олег Гайдукевич, передают «Известия».

В Белоруссии посмеялись над угрозами из США
Фото: страница Олега Гайдукевича в Facebookстраница Олега Гайдукевича в Facebook

«Сидим смеемся [над заявлениями США], потому что это то же самое, что и обвинения в адрес России, будто она готовится нападать на Украину. Никогда никакой угрозы с территории Белоруссии и России не было. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко не один раз говорил, что мы можем приехать на тракторах и комбайнах и засеять пшеницей поля Украины, чтобы у них был хороший урожай. Не более того», — сказал Гайдукевич.

По его мнению, все санкции в отношении России и Белоруссии Запад вводит лишь только потому, что эти страны «есть на карте мира».

Ранее государственный департамент США пригрозил Белоруссии быстрым и решительным ответом, если республика разрешит использовать свою территорию для вторжения России на Украину. В такой ситуации, отметили в госдепе, НАТО может пойти на наращивание сил в странах альянса, граничащих с Белоруссией.

В последние месяцы Киев и Запад говорят о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает наличие каких либо агрессивных планов. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, таким образом и Киев, и Запад прикрывают подготовку к собственным военным провокациям.

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