В Узбекистане рассекретили число заключенных

По данным Департамента исполнения наказаний при МВД Узбекистана в местах лишения свободы на территории республики находятся более 29 тысяч осужденных. Об этом пишет Национальное информационное агентство.
В ведомстве отметили, что в Узбекистане насчитывается 54 исправительные колонии, из них 18 закрытых, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.
При этом в Департаменте исполнения наказаний подчеркнули, что за последние пять лет из пенитенциарных учреждений не было побегов осужденных.
За год количество заключенных увеличилось почти на семь тысяч человек. В январе прошлого года в них находилось 22 тысячи осужденных, констатирует «Sputnik Узбекистан».
Ранее стало известно, что двое осужденных сбежали из колонии-поселения в российской Уфе. Один из них сидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности – во время распития спиртного он подрался со своим знакомым, который впоследствии умер в больнице. Второй избил тещу скалкой, и она получила черепно-мозговую травму. В тот же день в Тюмени из колонии-поселения сбежал осужденный за убийство, разбой и грабеж.