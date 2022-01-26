В Узбекистане рассекретили число заключенных

По данным Департамента исполнения наказаний при МВД Узбекистана в местах лишения свободы на территории республики находятся более 29 тысяч осужденных. Об этом пишет Национальное информационное агентство.

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В ведомстве отметили, что в Узбекистане насчитывается 54 исправительные колонии, из них 18 закрытых, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.

При этом в Департаменте исполнения наказаний подчеркнули, что за последние пять лет из пенитенциарных учреждений не было побегов осужденных.

За год количество заключенных увеличилось почти на семь тысяч человек. В январе прошлого года в них находилось 22 тысячи осужденных, констатирует «Sputnik Узбекистан».