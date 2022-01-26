Обзор иноСМИ: парадокс «экономического карлика» и Украина без военных ЕС

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Фото: ТАСС ТАСС

«Не стоит обольщаться»: политолог о поддержке Украины в Европе

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Политолог Тарас Загородний в своей статье для «Главреда» заявил о расколе в Европе по поводу украинского кризиса: по его мнению, в отличие от 2014 года раскол стал более острым и публичным. Загородний считает, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании, Польши, страны Балтии и Швеции, но основные игроки ЕС - Франция и Германи - стараются держаться в стороне.

В целом, по мнению политолога, Киеву «не стоит обольщаться по поводу отправки военных в Украину». Он подчеркнул, что ни одна из стран-партнеров не станет подвергать своих граждан опасности - максимум на Украину могут прислать инструкторов.

«Россия и Европа: риск взаимоуничтожения в войне из-за газа»

Еще до нового витка украинского кризиса европейские страны были «в легкой панике» из-за высоких цен на энергоносители, отмечает автор канадского издания The Globe and Mail Эрик Регали. По его мнению, сейчас у них «полноценная паника», так как угроза войны чуть ли не каждую неделю подталкивает цены к новым рекордам.

Регали отметил, что цены продолжат расти, если Москва сократит поставки газа в Европу в ответ на западные санкции. Энергетический кризис в Европе, продолжающийся год и уже причинивший огромный ущерб семьям, промышленным и сельскохозяйственным потребителям, может затянуться надолго, а взаимные санкции способны привести к «гарантированному взаимному уничтожению», заключил автор.

«Россия - экономический карлик»

Политический и военный вес Москвы совершенно непропорциональны ее реальному экономическому весу, заявил Доминик Се в своей статье для Les Echos. По его мнению, в этом заключается парадокс - «экономический карлик» заставляет мир опасаться угрозы новой холодной войны.

Се отметил, что с ВВП в 1,483 миллиарда долларов в 2020 году Россия заняла 11-е место среди мировых держав. Ее валовый продукт немного больше, чем у Испании, но и население РФ гораздо больше, поэтому ВВП на душу населения составляет лишь треть заработка среднестатистического испанца. По словам автора, парадокс отчасти объясняется зависимостью Европы от российского газа: Москва покрывает 40 процентов потребностей ЕС (50 процентов для Германии).

«Никто не заставит Украину пойти на уступки»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «никому не позволит навязывать ей какие-либо уступки» для деэскалации кризиса в Донбассе. Об этом сообщает CNN.

Кулеба подчеркнул, что страна не пойдет ни на какие компромиссы для «умиротворения» Кремля: «Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и следует ему». Министр подчеркнул, что не сомневается в приверженности США защите Украины. В то же время Кулеба назвал решение США по сокращению штата посольства в Киеве «преждевременным», подчеркнув, что эвакуация «сеет панику» и играет на руку дестабилизации Украины.

Премьер Хорватии попросил прощения у украинцев

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принес украинцами извинения за слова президента страны Зорана Милановича, сообщает «Европейская правда». Миланович ранее заявил, что Хорватия не будет иметь ничего общего с украинским кризисом: «Если будет эскалация, мы выведем (из региона) последнего хорватского солдата».