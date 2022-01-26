Обзор иноСМИ: парадокс «экономического карлика» и Украина без военных ЕС

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Политолог Тарас Загородний в своей статье для «Главреда» заявил о расколе в Европе по поводу украинского кризиса: по его мнению, в отличие от 2014 года раскол стал более острым и публичным. Загородний считает, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании, Польши, страны Балтии и Швеции, но основные игроки ЕС - Франция и Германи - стараются держаться в стороне.
В целом, по мнению политолога, Киеву «не стоит обольщаться по поводу отправки военных в Украину». Он подчеркнул, что ни одна из стран-партнеров не станет подвергать своих граждан опасности - максимум на Украину могут прислать инструкторов.
Еще до нового витка украинского кризиса европейские страны были «в легкой панике» из-за высоких цен на энергоносители, отмечает автор канадского издания The Globe and Mail Эрик Регали. По его мнению, сейчас у них «полноценная паника», так как угроза войны чуть ли не каждую неделю подталкивает цены к новым рекордам.
Регали отметил, что цены продолжат расти, если Москва сократит поставки газа в Европу в ответ на западные санкции. Энергетический кризис в Европе, продолжающийся год и уже причинивший огромный ущерб семьям, промышленным и сельскохозяйственным потребителям, может затянуться надолго, а взаимные санкции способны привести к «гарантированному взаимному уничтожению», заключил автор.
Политический и военный вес Москвы совершенно непропорциональны ее реальному экономическому весу, заявил Доминик Се в своей статье для Les Echos. По его мнению, в этом заключается парадокс - «экономический карлик» заставляет мир опасаться угрозы новой холодной войны.
Се отметил, что с ВВП в 1,483 миллиарда долларов в 2020 году Россия заняла 11-е место среди мировых держав. Ее валовый продукт немного больше, чем у Испании, но и население РФ гораздо больше, поэтому ВВП на душу населения составляет лишь треть заработка среднестатистического испанца. По словам автора, парадокс отчасти объясняется зависимостью Европы от российского газа: Москва покрывает 40 процентов потребностей ЕС (50 процентов для Германии).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «никому не позволит навязывать ей какие-либо уступки» для деэскалации кризиса в Донбассе. Об этом сообщает CNN.
Кулеба подчеркнул, что страна не пойдет ни на какие компромиссы для «умиротворения» Кремля: «Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и следует ему». Министр подчеркнул, что не сомневается в приверженности США защите Украины. В то же время Кулеба назвал решение США по сокращению штата посольства в Киеве «преждевременным», подчеркнув, что эвакуация «сеет панику» и играет на руку дестабилизации Украины.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принес украинцами извинения за слова президента страны Зорана Милановича, сообщает «Европейская правда». Миланович ранее заявил, что Хорватия не будет иметь ничего общего с украинским кризисом: «Если будет эскалация, мы выведем (из региона) последнего хорватского солдата».
Он подчеркнул, что Украине не место в НАТО, и назвал смену власти в Киеве в 2014 году не демократическим процессом, а «переворотом, во время которого было убито 50 человек». Комментируя слова президента, Пленкович заявил, что на Украине и рядом с ней хорватских солдат нет, поэтому он не знает, «каких именно военных намерен вывести президент».