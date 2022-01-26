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34 минуты назад

CNN назвал столицей Украины Улан-Батор

Во время трансляции на американском телеканале CNN произошел технический сбой: во время показа карты Украины столица страны Киев оказалась подписана как столица Монголии Улан-Батор. Об этом сообщает газета «Известия».

Накануне американский канал CNN во время трансляции сюжета о военных учениях России вблизи границ с Украиной на несколько секунд обозначил украинский город Харьков как российский. Так, в правом верхнем углу экрана высветилась надпись «Харьков, Россия» на английском языке, которой телеканал, вероятно, ошибочно обозначил место проведения учений Вооруженных сил РФ.

Ранее, в 2019 году CNN отметились другой «ошибкой» — во время эфира они обозначили Крым как часть России. Тогда в посольстве Украины в США призвали журналистов лучше проверять факты, напомнив о том, что полуостров «оккупирован» РФ, а Симферополь якобы продолжает оставаться украинским.

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