CNN назвал столицей Украины Улан-Батор

Во время трансляции на американском телеканале CNN произошел технический сбой: во время показа карты Украины столица страны Киев оказалась подписана как столица Монголии Улан-Батор. Об этом сообщает газета «Известия».

Накануне американский канал CNN во время трансляции сюжета о военных учениях России вблизи границ с Украиной на несколько секунд обозначил украинский город Харьков как российский. Так, в правом верхнем углу экрана высветилась надпись «Харьков, Россия» на английском языке, которой телеканал, вероятно, ошибочно обозначил место проведения учений Вооруженных сил РФ.