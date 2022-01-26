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22 минуты назад

Италия призвала бизнесменов отказаться от встречи с Путиным

Правительство Италии рекомендовало руководителям компаний страны отказаться от участия в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Италия призвала бизнесменов отказаться от встречи с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Сегодня президент России Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих итальянских компаний. На ней планируется обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии, а также расширение деловых связей.

При этом источники во дворце правительства сообщили, что власти Италии рекомендовали крупным компаниям не принимать участие в видеоконференции с российским лидером.

В качестве альтернативы правительство предложило отказаться от участия во встрече представителей компаний с госучастием. Таким образом во встрече не примут участие Дескальци из нефтегазовой Eni и Альвера из Snam, которая работает в сфере газовой инфраструктуры. Также не будет итальянского посла, отмечают СМИ.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили Москве «огромными последствиями» в случае наступления на украинскую территорию. А Североатлантический альянс направил дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу.

При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, заявления об «агрессии РФ» применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ.

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