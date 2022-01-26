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50 минут назад

Погранохрана Польши заявила о стрельбе на границе с Белоруссией

Польская пограничная служба заявила, что белорусские военные на границе с Польшей открыли стрельбу из огнестрельного оружия при виде польских пограничников. Соответствующее сообщение опубликовано на странице погранслужбы в Twitter.

Погранохрана Польши сообщила о стрельбе на границе с Белоруссией
Фото: Kacper Pempel/ReutersKacper Pempel/Reuters

«Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия», — говорится в заявлении.

В общей сложности за прошедшие сутки сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек. Это граждане Ирака, Сирии и Ливана. Всех этих людей задержали.

Кроме того, на границе двух стран началось строительство ограждения.

«Это крупнейший строительный проект в истории погранохраны: длина барьера составит 186 км, стоимость проекта — 1,6 млрд злотых ($0,4 млрд)», — говорится в сообщении погранслужбы Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах республики все время усложняется. Он подчеркнул, что пока находится во власти, не допустит, чтобы произошла оккупация Белоруссии.

На границе Белоруссии и Польши с ноября 2021 года скопились тысячи нелегальных мигрантов, пытающихся пробраться в Европейский союз, большинство из них — граждане Ирака. Польские власти обвиняют Минск в миграционном кризисе. Белорусские власти отвергают обвинения, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов и нагнетает ситуацию.

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