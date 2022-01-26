Пока вы спали: «мать всех санкций» для России и «карибский кризис» в Армении

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Фото: Reuters Reuters

Украинцев запугивают «российской агрессией»

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Нагнетание обстановки по поводу «российской агрессии» привело к тому, что жители Украины собирают тревожные чемоданчики, изучают расположение укрытий и готовятся к отъезду, всерьез опасаясь наступления российских войск. Что происходит на Украине, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием украинцы отметили, что «напряжение витает в воздухе». А эксперты констатировали, что организованная Западом информационная кампания направлена на «закрепление в сознании жителей Украины образа России как агрессора».

Американские сенаторы хотят показать России «мать всех санкций»

На фоне украинского кризиса Вашингтон готовит ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, а Конгресс обсуждает возможность введения новых антироссийских санкций, пишет «Независимая газета».

Так, рядом сенаторов был представлен «Акт о защите суверенитета Украины», который сразу же был назван «матерью всех санкций». Он предусматриваются ограничительные меры против президента России и большей части членов правительства, а также добывающих отраслей промышленности, суверенного российского долга и «провайдеров специализированных финансовых услуг».

Рада заявила в ООН о «военном шантаже» России

Верховная рада Украины большинством голосов приняла обращение к ООН, Европарламенту, международным организациям, парламентским ассамблеям, правительствам и парламентам стран мира о «неприемлемости военного шантажа со стороны РФ». Об этом сообщает «Независимая газета».

Депутаты Рады высказали мнение, что Россия оказывает на Украину давление угрозой войны из-за ориентации Киева на членство в ЕС и НАТО. За обращение к международным организациям проголосовали 282 парламентария, трое выступили против. При этом фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь» отказалась от голосования и выступила за нормализацию отношений с Россией.

В Армении разразился «карибский кризис»

Согласно расследованию издания Hetq.am и консорциума OCCRP, на момент выдвижения в президенты у Армена Саркисяна было гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, что противоречит Конституции Армении. Эта информация ставит под вопрос все подписанные им документы, включая утверждение правительства во главе с Николом Пашиняном, пишет «Коммерсант».

При этом Никол Пашинян в ходе онлайн пресс-конференции в Facebook не стал комментировать возможное наличие второго гражданства у Армена Саркисяна, подчеркнув, что об отставке президента узнал за несколько часов до того, как заявление было обнародовано.

Санду готова предложить Приднестровье Украине

В Молдавии назначен вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, однако первый свой визит он совершил не в Тирасполь, а в посольство США. Эксперты отмечают, что у Серебряна нет опыта и качеств, которые позволили бы ему разговаривать как с руководителями непризнанной республики, так и с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, сообщает «Независимая газета».