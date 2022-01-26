К зданию Верховной Рады в Киеве вновь пришли активисты. Митингующие требуют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее кадры с места событий в своем официальном Telegram-канале.

«Вы убили вчера человека», – заявляет один из протестующих своему оппоненту.

Сейчас заблокирован въезд в правительственный квартал, подход к зданию Рады охраняют силовики.