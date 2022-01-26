В Германии признали зависимость от России

Германии необходим российский газ, а в случае полного прекращения поставок из РФ восполнить потребности в газе ФРГ получится только в течение нескольких недель. Об этом заявил глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер, сообщает ТАСС.

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"Если конфликт [вокруг Украины] еще больше обострится, в какой бы то ни было форме, то в любом случае это будет означать повышение цен", - сказал он.

Кроме того, Креббер отметил, что полное прекращение поставок российского газа можно выдержать только в течение очень короткого периода времени, возможно нескольких недель.

При этом он напомнил о "взаимозависимости" России и Европы касательно вопросов поставок газа.

"Мы нуждаемся в российском природном газе, а Россия нуждается в валюте. И раньше уже была напряженность, но газ всегда поступал. <…> Договоры выполнялись [российской стороной] и этой зимой", - добавил Креббер.

Относительно необходимости проекта "Северный поток - 2", он обратил внимание, что, учитывая, сколько трубопроводов уже существует, "возможно, он необязательно нужен".

Однако, по его словам, "Северный поток - 2" уменьшает путь поставки от газовых месторождений и транспортировка топлива будет выгоднее.

"Одно ясно: при оценке "Северного потока - 2" мы в Германии должны осознавать значение, которое имеет и еще долго будет иметь природный газ для нашей энергетической системы", - подчеркнул глава RWE, отметив, что это частный экономический проект.