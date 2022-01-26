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36 минут назад

Госпереворот в Африке связали с ЧВК Вагнера

Лидер мятежников, совершивших государственный переворот в Буркина-Фасо, — подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба — предлагал экс-президенту Року Марку Каборе пригласить в страну частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, однако тот отказался. Об этом пишет издание Daily Beast, ссылаясь на источники, близкие к бывшему президенту Буркина-Фасо.

По данным издания, Каборе настаивал на привлечении ЧВК для борьбы с исламистскими группировками. Однако Каборе отказался и напомнил, что за привлечение частной компании Буркина-Фасо осудят европейские правительства. «Каборе не хотел проблем с Западом из-за сотрудничества с Россией», — подчеркнул один из источников Daily Beast.

В издании предполагают, что именно этот отказ в итоге привел к госперевороту. Связывая эти события с ЧВК Вагнера, источники не привели доказательств.

Военные объявили о роспуске правительства Буркина-Фасо и приостановке действия конституции страны ранее на этой неделе. Также армия закрыла все наземные и воздушные границы.

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