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1 час назад

Французский политолог назвал кризис вокруг Украины признаком слабости США

Развитие событий вокруг Украины является признаком слабости США. Такое мнение выразил французский политолог Жиль Кепель в опубликованном в среду интервью испанской газете El Mundo.

Во Франции кризис вокруг Украины сочли признаком слабости США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, вывод американских войск из Афганистана "показывает, что у США нет таких глобальных ресурсов власти, как в прошлом". "НАТО была создана для сдерживания Советского Союза, но она не обладает такой же эффективностью против Китая, - считает политолог. - НАТО не была переосмыслена после [прекращения действия] Варшавского договора и падения Берлинской стены, а только была переориентирована, и сегодня она достигла своего предела, стала неэффективной".

"То, что мы видим сейчас, - это слабость США, - отметил Кепель. - То, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке, - это один признак, а то, что мы видим на границе с Украиной, - другой признак".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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