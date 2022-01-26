Трамп на видео заявил, что станет 47-м президентом США

Экс-президент США Дональд Трамп намекнул, что может снова баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказалось видео с политиком.

На кадрах Трамп во время игры в гольф поправил своего собеседника, когда тот назвал его 45-м президентом.

«45-й и 47-й», – заявил предшественник Джо Байдена и услышал в ответ одобряющие возгласы присутствующих.