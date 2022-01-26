В Казахстане задержаны еще два крупных чиновника

Заместителя министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев задержаны по подозрению в систематическом участии в коррупционных преступлениях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства по противодействию коррупции.