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36 минут назад

США учли мнение Украины в ответе по гарантиям безопасности

Американские власти сообщили Украине о том, что будет содержаться в письменном ответе Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности, сообщает РБК со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

США учли мнение Украины в ответе по гарантиям безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, Вашингтон не только проинформировали Киев о том, что будет в этом документе, но и дал ознакомиться с его предварительной версией, а также запросил мнение властей Украины, которое отражено в документе.

«Так что сюрпризов для НАТО, наших европейских союзников и Украины не будет», — пообещал Прайс.

Говорят о «сюрпризах для России», представитель Госдепа предложил посмотреть на реакцию властей РФ, отметив при этом, что США «ясно давали понять», что думают о предложениях Москвы, в том числе о пунктах, которые считают неприемлемыми.

Отмечается, что США пока не передали документ Москве: «Как только он будет направлен, мы вам сообщим».

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок. По словам парламентария, несмотря на «пафос и браваду» Кулебы, Киев по стратегическим вопросам никто и ни о чем спрашивать не будет.

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