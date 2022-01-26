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23 минуты назад

Украинская телеведущая заступилась за жителей России

Телеведущая Валерия Крук, бывшая девушка экс-форварда сборной Украины Артема Милевского, заступилась за жителей России, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram. Один из подписчиков написал: "Как реагируете на хамство? Хотя это только в Москве и возможно!"

Украинская телеведущая заступилась за жителей России
Фото: InstagramInstagram

"Вы реально считаете, что в Москве одно хамло? Тут очевидно попахивает ненавистью к братскому народу из-за политической ситуации. Что ж вы так всех под одну гребенку. У меня друзья и родственники в России. И это одни из самых лучших людей, которых я знаю. К сожалению, быдла хватает везде, и у нас", - написала девушка.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт предостерег украинских спортсменов от нахождения вблизи российских спортсменов, держащих в руках атрибутику своей страны. По его словам, на Играх в Пекине не должна повториться ситуация, когда в сеть попало совместное фото легкоатлеток Ярославы Магучих и Марии Ласицкене. Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

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