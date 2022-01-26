Украинская телеведущая заступилась за жителей России

"Вы реально считаете, что в Москве одно хамло? Тут очевидно попахивает ненавистью к братскому народу из-за политической ситуации. Что ж вы так всех под одну гребенку. У меня друзья и родственники в России. И это одни из самых лучших людей, которых я знаю. К сожалению, быдла хватает везде, и у нас", - написала девушка.