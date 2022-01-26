Папа Римский призвал молиться за мир на Украине

"Приглашаю вас молиться о мире на Украине, и делать это часто в течение этого дня: давайте настойчиво просить у Господа, чтобы на этой земле процветало братство и преодолевались страхи и разногласия <...>. Пусть молитвы, возносимые сегодня к небесам, коснутся умов и сердец ответственных лиц, чтобы возобладал диалог, и благо всех было поставлено выше частных интересов", - сказал он.