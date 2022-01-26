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1 час назад

Папа Римский призвал молиться за мир на Украине

Папа Римский Франциск в среду во время коллективной аудиенции в Ватикане призвал молиться за мир на Украине. Трансляция велась на портале "Ватиканские новости".

Папа Римский призвал молиться за мир на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее понтифик предложил провести 26 января День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг этой страны.

"Приглашаю вас молиться о мире на Украине, и делать это часто в течение этого дня: давайте настойчиво просить у Господа, чтобы на этой земле процветало братство и преодолевались страхи и разногласия <...>. Пусть молитвы, возносимые сегодня к небесам, коснутся умов и сердец ответственных лиц, чтобы возобладал диалог, и благо всех было поставлено выше частных интересов", - сказал он.

Предстоятель Римско-католической церкви неоднократно высказывался за международный диалог для украинского урегулирования. Весной 2016 года Франциск объявлял сбор средств во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему в конфликте на востоке страны.

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