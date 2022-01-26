Раскрыта повестка ближайшей встречи в «нормандском формате»

Советники лидеров стран-участниц «нормандского формата» на ближайших переговорах будут обсуждать, в первую очередь, вопросы гуманитарного характера, в том числе восстановление режима прекращения огня. Повестку встречи в разговоре с «Интерфакс-Украина» раскрыл глава офиса президента республики Андрей Ермак.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, встреча советников будет носить исключительно консультационный характер. Представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы, так как в «нормандском формате» эта прерогатива закреплена лишь за главами государств.

«Мы будем говорить о восстановлении режима полного прекращения огня, который, к сожалению, работает с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и о будущем работы "нормандского формата"», — рассказал Ермак.

При этом он отверг слухи, что на переговорах могут быть согласованы даты встреч киевских дипломатов с представителями самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Ранее об этом сообщали сразу несколько украинских изданий. «Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет», — подчеркнул советник.

Переговоры советников глав стран-участниц «нормандского формата» пройдут в Париже в среду, 26 января. Представители Москвы, Киева, Лондона и Парижа впервые за год смогут очно поговорить о ситуации в Донбассе. Россию на встрече будет представлять заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.