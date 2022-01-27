Россию просят спасти еще одну страну в Африке

Целый африканский город оказался обвешан российскими флагами, а участники специального митинга потребовали от России помощи. Какая российская организация способна помочь жителям Буркина Фасо, почему гражданам этой страны понравилось то, как действовали россияне в соседней Мали - и отчего Франция всем этим так недовольна?

Фото: Reuters Reuters

В Уагадугу, столице западноафриканского государства Буркина Фасо, в котором на днях произошел очередной военный переворот, прошел масштабный митинг. Его участники размахивали флагами России, топтали французский флаг и призывали Москву помочь в борьбе с джихадистами, регулярно вторгающимися в Буркина Фасо из Мали. Считается, что главной причиной мятежа военных стала как раз неспособность президента Роша Каборе защитить страну от набегов мусульманских экстремистов.

Видео дня

Ранее соседнее Мали разорвала все договоренности с Францией и обратилась к структурам, близким к так называемому ЧВК «Вагнер» с просьбой прибыть в страну. Это вызвало дипломатический конфликт между Парижем и Москвой. Тогда тоже все начиналось с российских флагов на митинге в Бамако. Тенденция, однако.

За прошлый год в Мали прибыло несколько групп вооруженных россиян, которые уже успели вступить в бой с экстремистами. Кроме того, российские инструкторы, возможно, будут тренировать армию Мали по той же схеме, как это было ранее сделано в Центрально-Африканской Республике. За помощью к России также обратилось и новое правительство соседней Гвинеи, сформированное после сентябрьского прошлого года военного переворота.

«Русские добились хороших результатов в других африканских странах, – сказал один из участников акции в Уагадугу New York Times. – Мы надеемся, что они могут сделать то же самое здесь». По ряду данных, возглавивший переворот в Буркина Фасо полковник Пол-Анри Дамиба в прошлом году вежливо предлагал свергнутому президенту Рошу Каборе «обратиться к русским» за помощью, но Каборе его на поддержал, за что и поплатился.

На «просьбу» митинга в Уагадугу (его участники потом принялись развешивать российские флаги на зданиях в центре города) оперативно откликнулось Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) и лично его руководитель Александр Иванов. СОМБ – это что-то вроде профсоюза российских инструкторов, работающих в ЦАР. Некоторые источники связывают его с питерским бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Подчеркнем, что юридически такой организации не существует, это собирательное название, которое используют в западных СМИ для российских военных специалистов и инструкторов, работающих по контракту за пределами РФ.

Руководитель СОМБ Александр Иванов опубликовал в твиттере обращение на французском языке. В письме от имени Александра Иванова говорится о тесных связях России с Буркина Фасо, которые сформировались еще во времена СССР. Иванов отдельно упоминает военного и революционера Тома Санкара, которого также называли «африканским Че Геварой». Подчеркивается, что старшее поколение жителей Буркина Фасо с ностальгией вспоминает времена дружбы и военно-технического сотрудничества с СССР.

Иванов отмечает, что ситуация в Буркина Фасо изменилась. Значительную территорию страны контролируют боевики, а французская армия, которая почти десятилетие проводит антитеррористическую операцию, успеха не добилась. Как утверждает Иванов, цель военных, свергнувших правительство и захвативших власть в стране, – победить терроризм и защитить свой народ. Он называет их новых поколением «африканских Че Гевар».

«Я думаю, что, если российских инструкторов пригласят сформировать новую армию Буркина Фасо, они эффективно с этим справятся, – пишет Иванов. – СОМБ готов поделиться опытом, приобретенным в ЦАР, по быстрой организации и качественной работе, чтобы построить армию, готовую воевать и взять под контроль ситуацию с безопасностью в стране в короткие сроки».

О самом Александре Иванове известно немногое. Ему за 60, он закончил Общевойсковую Академию Вооруженных сил РФ в Москве, а затем и Академию Генштаба. В армии с 1978 года, ныне на пенсии. Общий армейский стаж – 33 года службы, ветеран боевых действий. Предположительно из Питера, но это не точно. Носит очки и окладистую седую бороду а ля актер Шон Коннери. Выступает от лица всех российских инструкторов в ЦАР, как глава СОМБ, дает пресс-конференции на официальных площадках в Москве и Банги. Награжден грамотой правительства ЦАР «за помощь в борьбе против вооруженных бандитских формирований».

Отсылка к Че Геваре не случайна. Капитан Тома Санкара, захвативший власть в стране (тогда это еще была Верхняя Вольта) в 1983 году, действительно считал аргентино-кубинского революционера своим кумиром. Санкара провел в стране радикальные реформы по кубинскому образцу. С помощью кубинских же специалистов за два года привил 2,5 миллиона детей от всех болезней, сократив детскую смертность в два раза, национализировал все, до чего дотянулся, ликвидировал родо-племенной строй, запретил рабство, построил 700 км дорог, окончательно изгнал французов во всех их проявлениях. Он отказывался брать деньги Валютного фонда, эмансипировал женщин, вступил в войну с Мали, переименовал страну из «колониальной» Верхней Вольты в Буркина Фасо («страна честных людей») и клеймил неоколониализм с трибуны ООН.

Это не понравилось сразу всем. Вожди племен потеряли бесплатную рабочую силу, колдуны вообще средств к существованию лишились, не выдержав конкуренции с лучшей в мире кубинской медициной. Французы очень переживали за золотые рудники и хлопковые плантации. Банкиры недополучили свою маржу. Мали и Либерия почувствовали угрозу, а их лидеры не выдерживали популистской конкуренции с Тома Санкара, который, будучи президентом, жил в лачуге на зарплату армейского капитана и ездил на работу на велосипеде. Чиновники лишились дорогих машин – Санкара насильно пересадил их всех на самый дешевый «Рено 5» и сократил им зарплату в разы. Американцы получили еще одного просоветского лидера с крайне левацкими взглядами.

В результате 15 октября 1987 года президент Тома Санкара был убит в ходе военного переворота, организованного французами в соавторстве с Мали, Камеруном и Либерией. Все его социальные начинания были свернуты, а первое, что сделал новый глава страны Блэз Компаоре – купил себе личный самолет на деньги, которые были зарезервированы на благоустройство бедных пригородов Уагадугу. А затем взял в Парижа крупный кредит. Французы триумфально вернулись в Буркина Фасо, и несмотря на бесконечные перевороты и мятежи, до прошлого года прочно там сидели.

Президент Макрон, посетив Уагадугу, пытался извиняться за убийство Тома Санкара, но как-то неубедительно. Убитый лучший друг Че Гевары до сих пор кумир в Буркина Фасо, особенно среди бедноты. За союз с Францией выступают те, кого с натяжкой можно назвать «африканским средним классом» и племенная элита, связанная с режимом Блэза Компаоре. Даже профранцузское правительство Роша Каборе было вынуждено считаться со стихийным культом Тома Санкара. Президент Каборе даже был вынужден арестовать и судить непосредственного исполнителя убийства легендарного лидера – полковника Жильбера Дьендере.

Примечательно, что первое, что сделали нынешние путчисты (еще до развешивания российских флагов) – освободили полковника Дьендере. Че Гевара Че Геварой, но своих не бросаем. Кстати, «африканским Че Геварой» Евгений Пригожин 22 января назвал лидера соседней Мали Ассими Гойта. В интервью некоему «панарабскому» порталу питерский бизнесмен развил целую теорию современного революционного развития черной Африки.

«Нет ничего удивительного в том, что многие африканские государства стремятся освободиться. Это происходит, потому что Запад пытается удерживать население этих стран в полуживотном состоянии. Все, что они там делают – занимаются интригами: одной рукой создают террористические группировки, а другой рукой с ними же борются и, к сожалению, делают это очень плохо.

Все эти так называемые перевороты происходят из-за того, что Запад пытается управлять государствами и подавлять их национальные приоритеты, навязывать чуждые африканцам ценности, иногда явно глумясь над ними. Одновременно с этим занимается разграблением большинства африканских государств. Кстати, в отличие от западной псевдодемократии, Россия уважает и поддерживает национальные приоритеты и ценности», – заявил Пригожин.

«Сегодня в Африке мы наблюдаем зарождение нового освободительного движения. И в нем уже появились ярчайшие имена. Одно из них – Фостен Арканж Туадера, который не побоялся и противопоставил себя международному бандитизму в ЦАР, не позволил экстремистским организациям захватить его страну. Другим ярчайшим явлением стал полковник Ассими Гойта, фактически он – африканский Че Гевара. Кроме того, не могу не упомянуть лидера Гвинеи Мамади Думбуя.

Сейчас на африканском небосводе взошло еще одно новое имя – подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Таким образом на континенте идут процессы обновления и уверен, что в ближайшее время освободительные движения охватят большую часть Африки. Началась новая эпоха ее деколонизации», – подчеркнул бизнесмен. В заключение Евгений Пригожин напомнил, что российский лидер Владимир Путин также был в звании полковника, когда начался процесс восстановления страны после разрушительных 1990-х.

В Африке такое работает. Конечно, непосредственной причиной к перевороту в Буркина Фасо стали бедствия, которые чинят джихадисты. Профанцузская политика свергнутого Роша Каборе действительно вела к поражениям, поскольку французы объективно не собирались помогать Уагадугу ни физически, ни даже морально. Как и в ЦАР, и в Мали французы сами виноваты в потере своих «исторических» позиций. Пригожин прав в том, что череда переворотов в черной Африке, которую мы наблюдаем последние несколько лет, реально новая тенденция.