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47 минут назад

Зеленский объяснил массовую эвакуацию дипломатов из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дипломатической игрой эвакуацию сотрудников ряда посольств из Киева. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Зеленский объяснил массовую эвакуацию дипломатов из Киева
Фото: EPAEPA

«Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников на Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще не означает неминуемую эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единой командой», - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что на Украине достаточно газа и угля, а также вакцин от коронавируса.

«В режиме 24 на 7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы все вы были здоровы», - заключил Зеленский.

Ранее США, Великобритания, ФРГ и Австралия заявили о планах эвакуировать часть сотрудников посольств из Киева.

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