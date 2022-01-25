Зеленский объяснил массовую эвакуацию дипломатов из Киева

«Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников на Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще не означает неминуемую эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единой командой», - сказал Зеленский.