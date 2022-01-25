Зеленский объяснил массовую эвакуацию дипломатов из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дипломатической игрой эвакуацию сотрудников ряда посольств из Киева. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
«Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников на Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще не означает неминуемую эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единой командой», - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что на Украине достаточно газа и угля, а также вакцин от коронавируса.
«В режиме 24 на 7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы все вы были здоровы», - заключил Зеленский.
Ранее США, Великобритания, ФРГ и Австралия заявили о планах эвакуировать часть сотрудников посольств из Киева.