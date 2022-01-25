Макрон анонсировал переговоры с Путиным 28 января

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 28 января планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

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«Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром. Хотел бы уточнить, что это будет не личная встреча, а именно телефонные переговоры», — сказал Макрон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность встречи президентов США и России на фоне обострения ситуации на Украине. По ее словам, глава Белого Дома Джо Байден всегда открыт к взаимодействию, так как понимает эффективность встреч на высшем уровне, но возможная встреча пока не обсуждалась.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам представителя Кремля, новые контакты президентов могут состояться при необходимости, но сейчас конкретного понимания на этот счет нет.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что вопросы о графике продолжения российско-американских контактов будут ставиться только после получения письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.