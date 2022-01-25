В  Буркина-Фасо после переворота появились флаги России

На улицах столицы Буркина-Фасо Уагадугу появились российские флаги. Видеозапись с местными жителями, едущими на мотоциклах с российским триколором в руках, опубликовал телеграм-канал «Военный обозреватель».
24 января в Буркина-Фасо произошел военный переворот. Группа военнослужащих выступила по национальному телевидению, заявив об отстранении от власти президента Роха Каборе, отставке правительства и роспуске парламента, приостановке действия Конституции и закрытии границ страны.
Военнослужащие заявили, что никакие их действия не сопровождались насилием и что все задержанные находятся в безопасном месте, их достоинство не ущемляется.
Также в стране ввели комендантский час с 21.00 до 05.00.
По словам мятежников, назвавших себя «Патриотическим движением для защиты и восстановления», страна переживала постоянное ухудшение ситуации с безопасностью. Представители движения пообещали, что Буркина-Фасо продолжит соблюдать свои международные обязательства, в частности в сфере прав человека. Также военные заявили, что в разумные сроки предложат после консультаций действующих сил страны сроки возвращения к конституционному порядку, приемлемому для всех.
Буркина-Фасо - государство в Западной Африке. До августа 1984 года страна называлась Верхняя Вольта.