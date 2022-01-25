«Украинцы начали стягивать войска»: зачем Лукашенко грозит Киеву

С распространением информации о якобы грядущей войне между Россией и Украиной Александр Лукашенко все отчетливее говорит о существовании угрозы на южной границе Белоруссии. По его словам, на кону стоит суверенитет республики. Какую партию хочет разыграть Лукашенко в случае эскалации на Украине, — в материале «Газеты.Ru».

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На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко достаточно часто комментировал слухи о якобы грядущей войне. В частности, белорусский лидер заявил, что американцы подталкивают его к войне. Чуть позже политик сообщил, что

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Минску придется развернуть близ украинской границы «целый контингент белорусской армии». По словам президента, обстановка на южных границах Белоруссии все время усложняется, что ставит под угрозу суверенитет страны.

«Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали туда стягивать войска. Не понимаю, зачем», — заявил белорусский президент на встрече с главой Госпогранслужбы.

В то же время Лукашенко отметил, что не хочет «никакой войнушки», попутно вспомнив три военных конфликта, в которых западные войска оказывались в границах современной Белоруссии, однако именно эти территории никогда не были конечной целью военных.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну, грубо говоря, мы никому не нужны, вы знаете, что им надо», — отметил Лукашенко, подразумевая, что конечной целью военных действий всегда были российские территории.

Примечательно, что комментарии политика прозвучали в преддверии совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022», которые пройдут в Белоруссии 10-20 февраля. Оппозиционные силы раскритиковали решение провести учения с участием России, учитывая напряженную обстановку в Восточной Европе. Однако президент Белоруссии просит не «переводить стрелки» на мероприятие и настаивает, что развертывание белорусских войск на южной границе обусловлено 32 тыс. иностранных военных, стянувшихся к белорусской территории.

Какое место займет Белоруссия, если будет конфликт

Александр Лукашенко не в первый раз утверждает о концентрации украинских войск у белорусской границы. Подобные заявления со стороны политика звучат с лета, когда официальный Киев также утверждал о вероятности вторжения российских войск со стороны Белоруссии. Таким образом стороны пытались воспользоваться миграционным кризисом, который развернулся на польско-белорусской границе и дестабилизировал безопасность в регионе, считает политолог Андрей Суздальцев.

«В августе Лукашенко продемонстрировал готовность вступить в противостояние с Украиной, учитывая кризис в отношениях России с блоком НАТО. Проблема в том, что сегодня военная активизация Белоруссии не выгодна», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Вместе с тем развертывание белорусского контингента на границе с Украиной — не только попытка Лукашенко продемонстрировать лояльность Москве, считает Суздальцев.

«Ему нужны деньги и поддержка. Однако в условиях дестабилизации, когда любой лишний танк и самолет становится поводом для нападок на Москву, такая лояльность может закончиться плачевно», — отметил политолог.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин напротив считает, что вооруженное столкновение на украинско-белорусской границе невозможно.

«Даже если потенциальный конфликт случится, то, скорее всего, будет попытка наступления украинской армии на Донбасс», — высказался эксперт.

Лукашенко разворачивают военный контингент в качестве меры предосторожности, добавил Жарихин.

«Он перестраховывается. Может, военная стратегия и есть, но я ее пока не вижу», — отметил эксперт.

С точки зрения безопасности, текущая ситуация является для Лукашенко безальтернативной, выразил мнение руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Те варианты — политические и геополитические, — на которые рассчитывал Минск, они, так скажем, оказались неоправданными с точки зрения вариативности. Стало понятно, что усидеть на двух стульях не удастся, особенно учитывая белорусские протесты 2020 года», — отметил Данилов.

По словам эксперта, Лукашенко был вынужден укрепить связи с Россией — как в рамках союзного государства, так и в рамках ОДКБ. Таким образом он в определенной степени сделал свой выбор в пользу Москвы.

«Была подписана военная доктрина между странами, а это означает простую вещь — стороны, прежде всего, согласовывают и координируют возможные ответы на военную агрессию. Сложилась ситуация жесткого взаимного сдерживания Востока и Запада. Белоруссия стала частью этого сдерживания и выступает на стороне России — других вариантов не было», — объяснил Данилов.

«С точки зрения военно-оперативного планирования, вопрос ставится просто — Белоруссия часть этого планирования или нет? Лукшенко дал определенный ответ на этот вопрос», — заключил эксперт.

Враг у ворот

Президент Белоруссии рассчитывает, что резкое обострение ситуации на Юго-Востоке Украины снимет вопрос о гармонизации союзных отношений и российско-белорусских программ, — допустил Андрей Суздальцев.

«Открытый конфликт позволит Лукашенко получить дотаций на несколько лет вперед, если он выступит в качестве верного союзника. Однако если конфликт все же случится, Лукашенко в нем участвовать не будет. Вместо этого он будет рассчитывать, что белорусская территория предстанет площадкой для мирных переговоров, как это было в 2015 году», — отметил политолог.

В то же время, белорусский лидер активно эксплуатирует тему внешней угрозы, чтобы мобилизовать силы внутри государства и не допустить повторения летних митингов 2020 года, отметил Суздальцев.

«В 2020 году он объявил, что народное восстание было делом рук Запада. В современной политической жизни Белоруссии протесты подаются как вторжение. Но при этом власти замалчивали, что у людей были большие претензии к подсчету голосов. Потенциальный конфликт на Украине — это возможность мобилизовать внутренние силы и окончательно задавить оппозицию; победоносная война чужими руками, чтобы сохранить свою власть», — заключил политолог.

Владимир Жарихин согласился с этой трактовкой. «Украина для него — это враг у ворот. Лукашенко говорит людям, что надо сплотиться вокруг любимого президента», — считает эксперт.