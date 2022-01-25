Депутатов эвакуировали из-за попытки штурма Рады

Депутатов Верховной рады эвакуировали через подземный переход из-за угрозы прорыва в здание протестующих. Об этом сообщают «Вести.ua».

В здании украинского парламента остались только журналисты, им также предлагают покинуть здание по подземному переходу.

В среду, 25 января, в центре Киева перед зданием Верховной рады проходит акция предпринимателей. Они требуют принять изменения в Налоговый кодекс, которые упростят работу малого и среднего бизнеса. Среди требований - отменить обязательное использование кассовых аппаратов.

Часть протестующих предприняли попытку штурма здания Верховной рады, которая продолжалась около 25 минут.

Как сообщает телеграм-канал PavlovskyNews, правоохранителям удалось оттеснить участников штурма от стен парламента, но стычки протестующих с полицией и Нацгвардией продолжились. РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ сообщает об одном погибшем в стычках.

Задержаны не менее 20 участников митинга, их досмотрели и посадили в автобус. По предварительной информации, среди задержанных – один из организаторов акции протестов, лидер общественного движения за права предпринимателей Сергей Доротич.