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1 час назад

Умер отец сиамских близнецов Зиты и Гиты

Рашид Резаханов умер после 22 дней «мучений», перенес два инфаркта и пневмонию, сообщила его супруга Зумрият Резаханова.

Умер отец сиамских близнецов Зиты и Гиты
Фото: InstagramInstagram

«Конец света у каждого свой. Я испытала его четыре раза. Первый – это рождение детей не таких, как все. Второй раз – это смерть моего ребенка (Зита ушла из жизни в 2015 году, – прим. ВЗГЛЯД), третий – это диагноз моей дочери, и сейчас – смерть моего мужа», – написала мама близнецов в соцсетях, пишет «СтарХит».

По ее словам, супруг скончался после 22 дней борьбы и страшных мучений. «Инфаркт, пневмония, еще раз инфаркт – и его не стало», – написала Зумрият.

Сейчас Зумрият и ее семью стараются поддержать близкие и неравнодушные люди, а безутешная женщина все боится, что останется наедине с угнетающими мыслями.

Зита Резаханова, одна из разделенных в 2003 году сиамских сестер-близнецов, скончалась в возрасте 24 лет после продолжительной болезни.

Зита и Гита Резахановы родились 19 октября 1991 года в Киргизии в селе Западное.

Они являются единственными в мире успешно разделенными сиамскими близнецами – на протяжении более 10 лет они сохраняли относительное здоровье. Сложнейшую операцию по разделению российские медики Центральной детской клинической больнице имени Филатова в Москве провели в 2003 году. Девочки имели три ноги на двоих и общий таз, который необходимо было разделить.

После операции Зита и Гита три года проходили курс лечения и реабилитации в Москве, а затем вернулись к себе на родину.

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