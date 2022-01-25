Канцлер ФРГ обратился с призывом к России

России следует приложить все усилия для деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 25 января.

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— Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию, — рассказал политик.

Берлин приветствует различные переговорные форматы с Москвой, уточнил он. Конфликт вокруг Украины должен быть решен дипломатическим путем, приводит слова Шольца ТАСС.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.