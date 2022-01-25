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18 минут назад

Шольц призвал Россию приложить усилия для деэскалации на Украине

России следует приложить все усилия для деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 25 января.

Канцлер ФРГ обратился с призывом к России
Фото: ReutersReuters

— Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию, — рассказал политик.

Берлин приветствует различные переговорные форматы с Москвой, уточнил он. Конфликт вокруг Украины должен быть решен дипломатическим путем, приводит слова Шольца ТАСС.

Шольц призвал учитывать последствия для Запада при возможных санкциях против РФ

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

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