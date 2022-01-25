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1 час назад

Украинские предприниматели попытались взять штурмом Верховную Раду

Несколько сотен украинских предпринимателей попытались взять штурмом здание Верховной Рады, после того, как полиция перекрыла им подступы к офису президента. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал PavlovskyNews.

Предприниматели попытались взять штурмом Верховную Раду
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Недовольные украинцы вышли на акцию протеста в центре Киева утром 25 января. Они пытаются добиться от властей отмены новой системы налогообложения, в частности, закона, который предусматривает обязательную установку кассовых аппаратов. Сначала протестующие пытались собраться возле офиса президента страны, но из-за препятствий силовиков были вынуждены повернуть к зданию Рады.

На опубликованных кадрах видно, как участники митинга пытаются проникнуть сквозь ряд полицейских и ворваться в парламент. Правоохранителям с трудом удается сдержать толпу, однако недовольные не собираются расходиться. Сведений о пострадавших и задержанных на акции пока не поступало.

Ранее несколько сотен украинцев вышли на митинг «против капитуляции» из-за прошедших в Женеве переговоров России и США. Они призвали мировых лидеров отказаться от любых компромиссов с Москвой, заверив, что это приведет к новым жертвам на востоке страны.

В мире,Верховная Рада,
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