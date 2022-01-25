Хорватия отказалась воевать в составе НАТО против России

Хорватия в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в регионе. Об этом заявил президент страны Зоран Миланович, пишет РИА Новости.

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В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили Москве «огромными последствиями» в случае наступления на украинскую территорию.

Несмотря на заявления России о том, что она не собирается нападать на Украину, Североатлантический альянс направил дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу. Дополнительную технику получили Литва и Болгария. Кроме того, Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО, а Испания и Нидерланды передали корабли для сил реагирования альянса.

Президент Хорватии отметил, что его страна не имеет ничего общего с действиями НАТО.

«Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации», - пояснил Зоран Миланович.