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13 минут назад

Аэропорт Стамбула сообщил о приостановлении приема рейсов

Аэропорт Стамбула прекратит прием пассажирских рейсов до 11 утра местного времени 26 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

Стамбул сообщил о приостановлении приема рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы получили уведомление, согласно которому официальное закрытие аэропорта продлено до 11 утра по времени Стамбула», - сказал источник ТАСС.

Также известно, что аэропорт будет принимать только приоритетные рейсы и рейсы, ушедшие ранее на запасные аэродромы из-за снегопада в столице.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбул-Новый около 370 клиентов авиакомпании «Победа», которые находятся в стерильной зоне, вторые сутки ожидают вылета. Так, 24 января наземные службы авиагавани больше семи часов не могли выпустить пассажиров из самолета, так как техника на летней резине застревала в сугробах.

«Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты», — добавили в пресс-службе.

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