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14 минут назад

Украина готовится отомстить Крыму за Донбасс

ВСУ активизировали деятельность у границ Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Украинская военщина закопошилась на ближних подступах к Крыму, а комик, исполняющий роль президента, заявляет, что наш полуостров они «не забудут». А это значит — надо готовиться к очередному проявлению по нашему адресу украинской «любви», — сказал он.

Константинов также напомнил, что НАТО придвигает контингент к российским границам и продолжает поставлять Киеву военную технику и оружие — поэтому ситуация непростая, напряженная и требует повышенной бдительности.

«МИД РФ предупреждает о готовящихся провокациях в Донбассе с целью втянуть Россию в войну. Она может быть выгодна и марионеточному режиму (президента Украины. — Прим. ред.) Зеленского, шоу-режиму, так сказать, который стремительно проигрывает Украину и в какой-то момент вполне может решиться на «китайскую ничью», — отметил Константинов.

Может ли Украина атаковать Крым? В самом деле, если она пойдет на Донбасс, понимая, что получит «ответку» от России, почему бы и не отомстить крымчанам, раз уж терять нечего? Ну, или диверсантов могут заслать, как уже бывало. Обученных и вооруженных американцами. Можно, в конце концов, задействовать «спящие ячейки» на полуострове, которые, наверняка, сохранились…

— Владимир Константинов, скорее всего, имеет в виду ряд военных учений, которые в течение последней недели прошли в соседних с Крымом украинских регионах, — считает журналист, секретарь комитета Крымского регионального отделения ОКП Сергей Кулик.

— Так, 19-20 января ранее участвовавшая в боевых действиях на Донбассе 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода отрабатывала действия по прикрытию участка морского побережья от Коблево (Николаевская область) до одесской Черноморки.

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Проверить боевую готовность этой воинской части приехали командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Александр Сырский и командующий оперативного командования «Південь» («Юг») Андрей Ковальчук.Одновременно в соседней Херсонской области, непосредственно возле границы с Крымом, прошли учения боевых расчётов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по, как сообщили украинские источники, «подавлению и уничтожению огневых средств, боевой техники и живой силы условного противника». За этими учениями наблюдал командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, против которого Следственный Комитет РФ в своё время возбудил уголовное дело за военные преступления на Донбассе.

Впрочем, активность проявляют и зарубежная военщина. 18 января херсонские издания, со ссылкой на корреспондента UK Defence journal Джорджа Элисона сообщили, что из Великобритании на Украину прилетел стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint. Судя по опубликованной карте, английский самолёт производит полёты вдоль границы с Крымом и линии соприкосновения на Донбассе.

«СП»: — Что-то изменилось в этом плане за почти 8 лет? Сегодняшняя ситуация чем-то отличается о того, что было раньше?

— На сопредельной стороне и раньше проводили учения своих вояк, но такой активности, тем более с привлечением иностранных самолётов, патрулирующих российско-украинскую границу в Крыму, я не припомню.

«СП»: — На нападение на Крым они не пойдут, но диверсантов вполне заслать могут. Согласны?

— Так ведь они этим регулярно занимаются. Вспомним хотя бы бой в августе 2016 года, когда сотрудники ФСБ под Армянском обнаружили группу украинских диверсантов. Тогда в ходе перестрелки погиб российский контразведчик.

После боя силовики нашли 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, противопехотные и магнитные мины, гранаты, спецоружие и боеприпасы. Вначале официальный Киев, как всегда, отрицал украинскую принадлежность этих диверсантов. Однако тайное рано или поздно становится явным. Через несколько лет достоянием гласности стали телефонные переговоры между Петром Порошенко и Джо Байденом, и из беседы подтвердилось, что диверсантов в Крым отправила украинская военная разведка.Или вспомним, как в прошлом году подрывом газопровода в селе Перевальное, неподалеку от Симферополя, украинские диверсанты «поздравили» крымчан с 30-летием независимости Украины. Так что Крым по-прежнему остаётся в зоне пристального внимания киевских террористов.

«СП»: — По-вашему, удалось ли ФСБ за прошедшие годы агентуру изловить? Или еще полно «спящих ячеек»?

— Судя по сообщениям силовиков, регулярно рассказывающих об очередных арестах, на полуострове ещё есть те, кто, как поётся в песне, «кое-где у нас порой честно жить не хочет». Причём это не обязательно убеждённые украинские националисты.

Например, в начале месяца пресс-служба управления ФСБ по Севастополю и Крыму сообщила о задержании пяти жителей полуострова, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти». Это — активисты местной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, но вполне вольготно чувствующей себя на Украине.

«СП»: — А среди простых граждан? Остались ли те, кто хотел бы возвращения на Украину и готов не только словом это поддержать?

— Разумеется, есть такие. Ведь нашлись же 32 тысячи крымчан, голосовавших в 2014-м за украинский статус республики. Но одно дело держать дулю в кармане и ворчать где-нибудь на кухне, а другое — приступить к активным действиям. Полагаю, что тех, кто готов поддержать не только словом, очень и очень мало.

— Сегодняшняя милитаристская активность Украины отличается внешнеполитическим контекстом, — уверен политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

— Россия и США ведут переговоры по гарантиям безопасности. Естественно, обсуждается и тема Украины. Причём украинский вопрос обговаривается без участия Зеленского. Ну, а кто он такой, чтобы с ним разговаривать? Это злит украинского президента, поэтому он и бряцает оружием, при этом делает это неумело. С одной стороны – милитаристская риторика, с другой – сам же Зеленский успокаивает население, которое сам же пугает. Типичное раздвоение.«СП»: — Украинские военные все это время отрабатывали вторжение в Крым с помощью американских инструкторов. Способны ли они на это? Что, если пойдут не группами со стрелковым оружием, а полноценной армейской атакой?— На мой взгляд, сегодня Украина неспособна воевать с Россией за Крым, а США не будут воевать за Украину. Но Киев способен на провокации, даже те, которые окончательно похоронят украинское государство.«СП»: — Если Украину все же втянут в войну с Россией, она нападет на Донбасс, терять ей будет уже нечего. Какова вероятность, что они попытаются тогда атаковать и Крым?— Еще раз повторю: на сегодняшний день США не будут воевать за Украину. Не столько потому, что не желают, а потому что не имеют такой возможности. Как только Украина пойдёт в полноценное наступление на Донбасс и, не дай Бог, направит войска на Крым, эта страна прекратит своё существование за 24 часа.

«СП»: — А много ли, по-вашему, на полуострове предателей? Ну, или потенциальных предателей, сочувствующих Украине простых людей, готовых в случае войны стать пятой колонной?

— На мой взгляд, подавляющее число крымчан верны своему историческому выбору в пользу России. Более того, я наблюдаю все эти годы тенденцию, как те люди, которые на референдуме поддержали Украину, увидев антикрымскую сущность украинского государства, превратились в сторонников России и российского Крыма.

Украина сама, своими же действиями, увеличила число сторонников российского выбора в Крыму. Кроме того, по данным социологов, население Крыма за 8 лет поменялось больше чем на 10% за счёт приезда на ПМЖ в регион жителей материковой части Российской Федерации.

Конечно, наверняка есть и пятая колонна, но их немного. Полагаю, за ними приглядывает ФСБ.

*«Хизб ут-Тахрир» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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