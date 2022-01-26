Украина готовится отомстить Крыму за Донбасс

ВСУ активизировали деятельность у границ Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Украинская военщина закопошилась на ближних подступах к Крыму, а комик, исполняющий роль президента, заявляет, что наш полуостров они «не забудут». А это значит — надо готовиться к очередному проявлению по нашему адресу украинской «любви», — сказал он.

Константинов также напомнил, что НАТО придвигает контингент к российским границам и продолжает поставлять Киеву военную технику и оружие — поэтому ситуация непростая, напряженная и требует повышенной бдительности.

«МИД РФ предупреждает о готовящихся провокациях в Донбассе с целью втянуть Россию в войну. Она может быть выгодна и марионеточному режиму (президента Украины. — Прим. ред.) Зеленского, шоу-режиму, так сказать, который стремительно проигрывает Украину и в какой-то момент вполне может решиться на «китайскую ничью», — отметил Константинов.

Может ли Украина атаковать Крым? В самом деле, если она пойдет на Донбасс, понимая, что получит «ответку» от России, почему бы и не отомстить крымчанам, раз уж терять нечего? Ну, или диверсантов могут заслать, как уже бывало. Обученных и вооруженных американцами. Можно, в конце концов, задействовать «спящие ячейки» на полуострове, которые, наверняка, сохранились…

— Владимир Константинов, скорее всего, имеет в виду ряд военных учений, которые в течение последней недели прошли в соседних с Крымом украинских регионах, — считает журналист, секретарь комитета Крымского регионального отделения ОКП Сергей Кулик.

— Так, 19-20 января ранее участвовавшая в боевых действиях на Донбассе 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода отрабатывала действия по прикрытию участка морского побережья от Коблево (Николаевская область) до одесской Черноморки.

Проверить боевую готовность этой воинской части приехали командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Александр Сырский и командующий оперативного командования «Південь» («Юг») Андрей Ковальчук.Одновременно в соседней Херсонской области, непосредственно возле границы с Крымом, прошли учения боевых расчётов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по, как сообщили украинские источники, «подавлению и уничтожению огневых средств, боевой техники и живой силы условного противника». За этими учениями наблюдал командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, против которого Следственный Комитет РФ в своё время возбудил уголовное дело за военные преступления на Донбассе.

Впрочем, активность проявляют и зарубежная военщина. 18 января херсонские издания, со ссылкой на корреспондента UK Defence journal Джорджа Элисона сообщили, что из Великобритании на Украину прилетел стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint. Судя по опубликованной карте, английский самолёт производит полёты вдоль границы с Крымом и линии соприкосновения на Донбассе.

«СП»: — Что-то изменилось в этом плане за почти 8 лет? Сегодняшняя ситуация чем-то отличается о того, что было раньше?

— На сопредельной стороне и раньше проводили учения своих вояк, но такой активности, тем более с привлечением иностранных самолётов, патрулирующих российско-украинскую границу в Крыму, я не припомню.

«СП»: — На нападение на Крым они не пойдут, но диверсантов вполне заслать могут. Согласны?

— Так ведь они этим регулярно занимаются. Вспомним хотя бы бой в августе 2016 года, когда сотрудники ФСБ под Армянском обнаружили группу украинских диверсантов. Тогда в ходе перестрелки погиб российский контразведчик.

После боя силовики нашли 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, противопехотные и магнитные мины, гранаты, спецоружие и боеприпасы. Вначале официальный Киев, как всегда, отрицал украинскую принадлежность этих диверсантов. Однако тайное рано или поздно становится явным. Через несколько лет достоянием гласности стали телефонные переговоры между Петром Порошенко и Джо Байденом, и из беседы подтвердилось, что диверсантов в Крым отправила украинская военная разведка.Или вспомним, как в прошлом году подрывом газопровода в селе Перевальное, неподалеку от Симферополя, украинские диверсанты «поздравили» крымчан с 30-летием независимости Украины. Так что Крым по-прежнему остаётся в зоне пристального внимания киевских террористов.

«СП»: — По-вашему, удалось ли ФСБ за прошедшие годы агентуру изловить? Или еще полно «спящих ячеек»?

— Судя по сообщениям силовиков, регулярно рассказывающих об очередных арестах, на полуострове ещё есть те, кто, как поётся в песне, «кое-где у нас порой честно жить не хочет». Причём это не обязательно убеждённые украинские националисты.

Например, в начале месяца пресс-служба управления ФСБ по Севастополю и Крыму сообщила о задержании пяти жителей полуострова, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти». Это — активисты местной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, но вполне вольготно чувствующей себя на Украине.

«СП»: — А среди простых граждан? Остались ли те, кто хотел бы возвращения на Украину и готов не только словом это поддержать?

— Разумеется, есть такие. Ведь нашлись же 32 тысячи крымчан, голосовавших в 2014-м за украинский статус республики. Но одно дело держать дулю в кармане и ворчать где-нибудь на кухне, а другое — приступить к активным действиям. Полагаю, что тех, кто готов поддержать не только словом, очень и очень мало.

— Сегодняшняя милитаристская активность Украины отличается внешнеполитическим контекстом, — уверен политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

— Россия и США ведут переговоры по гарантиям безопасности. Естественно, обсуждается и тема Украины. Причём украинский вопрос обговаривается без участия Зеленского. Ну, а кто он такой, чтобы с ним разговаривать? Это злит украинского президента, поэтому он и бряцает оружием, при этом делает это неумело. С одной стороны – милитаристская риторика, с другой – сам же Зеленский успокаивает население, которое сам же пугает. Типичное раздвоение.«СП»: — Украинские военные все это время отрабатывали вторжение в Крым с помощью американских инструкторов. Способны ли они на это? Что, если пойдут не группами со стрелковым оружием, а полноценной армейской атакой?— На мой взгляд, сегодня Украина неспособна воевать с Россией за Крым, а США не будут воевать за Украину. Но Киев способен на провокации, даже те, которые окончательно похоронят украинское государство.«СП»: — Если Украину все же втянут в войну с Россией, она нападет на Донбасс, терять ей будет уже нечего. Какова вероятность, что они попытаются тогда атаковать и Крым?— Еще раз повторю: на сегодняшний день США не будут воевать за Украину. Не столько потому, что не желают, а потому что не имеют такой возможности. Как только Украина пойдёт в полноценное наступление на Донбасс и, не дай Бог, направит войска на Крым, эта страна прекратит своё существование за 24 часа.

«СП»: — А много ли, по-вашему, на полуострове предателей? Ну, или потенциальных предателей, сочувствующих Украине простых людей, готовых в случае войны стать пятой колонной?

— На мой взгляд, подавляющее число крымчан верны своему историческому выбору в пользу России. Более того, я наблюдаю все эти годы тенденцию, как те люди, которые на референдуме поддержали Украину, увидев антикрымскую сущность украинского государства, превратились в сторонников России и российского Крыма.

Украина сама, своими же действиями, увеличила число сторонников российского выбора в Крыму. Кроме того, по данным социологов, население Крыма за 8 лет поменялось больше чем на 10% за счёт приезда на ПМЖ в регион жителей материковой части Российской Федерации.

Конечно, наверняка есть и пятая колонна, но их немного. Полагаю, за ними приглядывает ФСБ.