Застрявшие в Стамбуле россияне подняли бунт

В аэропорту Стамбула из-за снегопада застряли несколько сотен россиян, ранее прилетевших в Турцию по путевкам, сообщает BFM. В СМИ появилась информация, что российские туристы устроили в аэропорту шествие в знак протеста.

Как отмечает BFM, туристов не получилось вывезти и разместить в отелях, так как в городе заблокированы дороги. Движение транспорта в Стамбуле по распоряжению городских властей было остановлено.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), аэропорт будет закрыт до 00:00 среды, 26 января.

По оценке Аналитической службы АТОР, в самом Стамбуле может находиться около 10-12 тыс. россиян (в том числе около 2 тыс. организованных туристов). Рейсов в Россию могут ожидать около 1,5 тыс. граждан РФ.

Аэропорт Стамбула из-за рекордной снежной бури прекратил принимать и отправлять рейсы днем 24 января. В некоторых турецких провинциях выпало до 20-30 сантиметров снега, а в Анталье снег выпал впервые за 29 лет.

Тысячи пассажиров в аэропорту Стамбула оказались заблокированы. В авиакомпании «Победа» призывали «прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы» для пассажиров одного из рейсов.

Представители лоукостера заявили, что трап к самолету «Победы» не могли подогнать в течение семи часов. Они назвали это «настоящим позором для аэропорта вашего статуса - "крупнейшего аэропорта Европы"».