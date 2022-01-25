В Казахстане отстранили от должности главу госбанка

Глава Банка развития Казахстана (БРК) Абай Саркулов был досрочно лишен полномочий. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что Саркулов был отстранен от должности председателя правления и члена совета директоров БРК решением единственного акционера АО «НУХ «Байтерек».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству полностью перестроить работу БРК. При этом он указал на то, что в настоящее время структура выполняет функцию «личного банка для избранного круга лиц».