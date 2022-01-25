Паника из-за якобы возможной "войны с Россией" в США сейчас особенно сильна, поскольку президент Джо Байден не в состоянии ее остановить. При этом нагнетает эту панику лишь небольшая группа людей, а у общественности нет ни малейшего желания конфликта, считает экс-советник президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанна Масси.

"Война всегда возможна, и сейчас ситуация хуже, чем еще в недавнем прошлом, потому что вооружения стали опаснее, - сказала Масси в беседе с корр. ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. - Среди американской публики нет желания какой-либо войны с Россией. Есть лишь небольшая группа людей. И среди них сейчас происходит что-то страшное. Паника сейчас сильнее, чем она когда-либо была за последние 20 лет".

Экс-советник Рейгана считает, что президенту Байдену "нечего сказать на все это".

"Наш президент, к сожалению, допускает все это, происходящее за его спиной. Нет никого, кто сказал бы панике: "Нет!". Другой президент мог бы остановить ее, конечно же, не давать ей столько длиться", - добавила она.

По ее словам, небольшая группа людей, "занимающих разные должности" в США, действительно хотела бы военного конфликта, чтобы зарабатывать на нем деньги.

"В любом случае я не считаю, что мир с Россией невозможен. Потому что мы нуждаемся в России больше, чем мы осознаем. И я всегда писала об этом", - подчеркнула Масси.

Экс-советник Рейгана уверена: у России есть яркая индивидуальность, и ей не стоит пытаться "быть, как Запад", хотя такие попытки в истории предпринимались.

"Почему вы уникальны? Из-за вашей истории, вашего народа, территории, географии. Вы единственный мост сейчас, который у нас есть между Азией и Европой, и это сейчас важнее, чем когда-либо. Азия все больше фигурирует в повестке, и это будет все большей проблемой для Запада", - заключила она.

О Сюзанне Масси

Сюзанна Масси родилась в 1931 году. Она известна как американская писательница, автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 1980-х годах она была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу.