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42 минуты назад

Экс-советница Рейгана считает, что Байден не может пресечь панику в США из-за "войны с РФ"

Паника из-за якобы возможной "войны с Россией" в США сейчас особенно сильна, поскольку президент Джо Байден не в состоянии ее остановить. При этом нагнетает эту панику лишь небольшая группа людей, а у общественности нет ни малейшего желания конфликта, считает экс-советник президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанна Масси.

"Война всегда возможна, и сейчас ситуация хуже, чем еще в недавнем прошлом, потому что вооружения стали опаснее, - сказала Масси в беседе с корр. ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. - Среди американской публики нет желания какой-либо войны с Россией. Есть лишь небольшая группа людей. И среди них сейчас происходит что-то страшное. Паника сейчас сильнее, чем она когда-либо была за последние 20 лет".

Экс-советник Рейгана считает, что президенту Байдену "нечего сказать на все это".

"Наш президент, к сожалению, допускает все это, происходящее за его спиной. Нет никого, кто сказал бы панике: "Нет!". Другой президент мог бы остановить ее, конечно же, не давать ей столько длиться", - добавила она.

По ее словам, небольшая группа людей, "занимающих разные должности" в США, действительно хотела бы военного конфликта, чтобы зарабатывать на нем деньги.

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"В любом случае я не считаю, что мир с Россией невозможен. Потому что мы нуждаемся в России больше, чем мы осознаем. И я всегда писала об этом", - подчеркнула Масси.

Экс-советник Рейгана уверена: у России есть яркая индивидуальность, и ей не стоит пытаться "быть, как Запад", хотя такие попытки в истории предпринимались.

"Почему вы уникальны? Из-за вашей истории, вашего народа, территории, географии. Вы единственный мост сейчас, который у нас есть между Азией и Европой, и это сейчас важнее, чем когда-либо. Азия все больше фигурирует в повестке, и это будет все большей проблемой для Запада", - заключила она.

О Сюзанне Масси

Сюзанна Масси родилась в 1931 году. Она известна как американская писательница, автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 1980-х годах она была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу.

В мае 2021 года Масси высказала желание получить российское гражданство, если президент РФ Владимир Путин сочтет возможным ей его предоставить. Она напомнила, что посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. 30 декабря Путин подписал соответствующий указ. 24 января 2022 года она получила паспорт гражданки РФ.

В мире,Видео,Сюзанна Масси,Рональд Рейган,Джозеф Байден,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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