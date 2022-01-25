Лукашенко заявил, что не хочет «войнушки»

«Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом белорусский лидер отметил, что это не означает, что нужно бездействовать. Он привел в пример начало Великой отечественной войны. По мнению Лукашенко, подобных ошибок нельзя допускать впредь, нужно «держать ухо востро».

«И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать», - добавил Лукашенко.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия вторгнется на Украину 20 февраля. По его словам, «нападение» произойдет именно в этот день, потому что к этому моменту закончатся Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения Москвы и Минска. Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом».