Австралии призвала не спекулировать на «вторжении» России на Украину

Глава МИД Австралии Марис Пейн призвала воздержаться от спекуляций на тему якобы готовящегося вторжения России на Украину. Об этом сообщает радиостанция ABC.

«Страны призвали Россию предпринять шаги по деэскалации в этой ситуации и продолжать участвовать во взаимном диалоге по проблемам безопасности в регионе», — заявила министр.

Также Пейн добавила, что Австралия не будет оказывать Украине военную помощь ни при каких условиях, однако может помочь в сфере кибербезопасности.

«Мы сказали, что не будем принимать участие и мы не станем этого делать. Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в том числе с Украиной, и, если Австралия сможет помочь в сфере кибербезопасности, то мы это сделаем», — заявила она.

Напомним, что ранее НАТО направило дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины.

Так, дополнительную технику получили Литва и Болгария. Кроме того, Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО, а Испания и Нидерланды — корабли для сил реагирования Североатлантического альянса.