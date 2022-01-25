В парламенте Франции выступили за выход из НАТО

Член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив призвал французское правительство выйти из НАТО. Об этом сообщает Russia Today.

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Свою инициативу Ларив направил главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану.

«Мишель Ларив обращает внимание министра Европы и иностранных дел на необходимость выхода Франции из Организации Североатлантического договора - единственного объединенного военного альянса в мире», - подчеркивается в обращении Ларива.

По его мнению, НАТО стоило распустить после окончания холодной войны, но вместо этого в последние 30 лет блок продолжает расширяться. Политик напомнил об операциях альянса на Балканах, в Афганистане и Ливии, отметив, что они не гарантировали ни мира во всем мире, ни безопасности Франции.

Ларив заявил, что альянс следует установленным Вашингтоном приоритетам, но Париж их разделяет.

«Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом», - заключил он.

Франция не входила в объединенное командование НАТО в течение сорока трех лет с 1966-го по 2009 год, оставаясь при этом членом альянса. Это было сделано по решению Шарля де Голля - он, в частности, не хотел, чтобы французское ядерное сдерживание контролировалось американцами.

Идея выхода Парижа из командования снова набирает популярность - к этому призывает как лидер левых Жан-Люк Меланшон, так и правые Марин Ле Пен и Эрик Земмур, писала ранее Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что НАТО перестала быть актуальной организацией. Он призывал Европу самостоятельно защищать свои интересы, а не «делегировать» эту функцию США.