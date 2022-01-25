Три страны СНГ остались без электричества

Массовое отключение электроэнергии произошло в Узбекистане , Кыргызстане и на юге Казахстана . Об этом сообщают несколько СМИ и telegram-каналы.

«Из-за отключения света по всему Бишкеку (столица Кыргызстана) нет воды — не работают насосные станции. Тем временем сайт „Северэлектро“ временно не доступен. Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время», — передает Sputnik Кыргызстан.

РЕН ТВ уточняет, что в Ташкенте (Узбекистан) из-за отключения электричества остановлено метро. Местные СМИ со ссылкой на свои источники пишут «о крупной аварии в энергосистеме Узбекистана». Поставки электричества оттуда также идут на юг Казахстана и в Кыргызстан. Портал zakon.kz уточняет, что перебои в электроснабжении наблюдаются в Алма-Ате, Таразе, Шымкенте. Алма-Аты сейчас переводят потребителей на другие линии электроснабжения, подача электричества восстанавливается в разных районах.