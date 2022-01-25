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23 минуты назад

Три страны СНГ остались без электричества

Массовое отключение электроэнергии произошло в Узбекистане, Кыргызстане и на юге Казахстана. Об этом сообщают несколько СМИ и telegram-каналы.

Три страны СНГ остались без электричества
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Из-за отключения света по всему Бишкеку (столица Кыргызстана) нет воды — не работают насосные станции. Тем временем сайт „Северэлектро“ временно не доступен. Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время», — передает Sputnik Кыргызстан.

РЕН ТВ уточняет, что в Ташкенте (Узбекистан) из-за отключения электричества остановлено метро. Местные СМИ со ссылкой на свои источники пишут «о крупной аварии в энергосистеме Узбекистана». Поставки электричества оттуда также идут на юг Казахстана и в Кыргызстан. Портал zakon.kz уточняет, что перебои в электроснабжении наблюдаются в Алма-Ате, Таразе, Шымкенте. Алма-Аты сейчас переводят потребителей на другие линии электроснабжения, подача электричества восстанавливается в разных районах.

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Крупное отключение электроэнергии подтвердили в Министерстве энергетики Узбекистана.

«25 января, в 11:00 в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности. Будет предоставлена дополнительная информация о ситуации. Приносим свои извинения за доставленные потребителям неудобства», — указано в сообщении в официальном telegram-канале ведомства.

В мире,Северэлектро,МИД,ИА Sputnik,РЕН ТВ,
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